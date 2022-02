«Una grossa Svizzera molle? Toni irrispettosi»

L’ambasciatore elvetico a Parigi Roberto Balzaretti ha alzato la voce oggi contro una frase, definendola «inaccettabile», pronunciata dall’eurodeputata francese Nathalie Loiseau. La politica aveva dichiarato che l’Ue non deve essere «una grossa Svizzera molle» nella gestione della crisi ucraina.

Loiseau, di ritorno da Kiev, ha affermato al settimanale «Le Point» che, «di fronte a Mosca, l’Europa non deve essere una grossa Svizzera molle». Aveva poi twittato il link dell’articolo.

Balzaretti aveva quindi replicato a sua volta con un cinguettio dall’account dell’ambasciata. «Grazie di evocare la Svizzera. Da decenni, lavoriamo per la pace e la sicurezza, in Europa e nel mondo. Con discrezione e determinazione, al fianco dei nostri partner, come la Francia e l’Ue, e negli organi multilaterali», recitava il commento.