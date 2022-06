Una donna su tre lavora in maniera “flessibile”

La questione dell’aumento dell’età di pensionamento per le donne tiene banco da diverso tempo in Svizzera. Sul tema hanno già fatto sentire più volte la propria voce i sindacati e diverse associazioni, che si oppongono con decisione. In media, infatti, le donne ricevono solo la metà di ciò che gli uomini ricevono dal secondo pilastro.

Le modalità di lavoro

Le cause di questa disparità non sono riconducibili unicamente al fatto che le donne vengono pagate meno per il medesimo lavoro, ma anche perché vengono impiegate più spesso part-time e su chiamata, in maniera “flessibile”.

I motivi

Una delle ragioni principali per spiegare questa situazione è legata all’ambito delle cure: un impiego a tempo parziale permette infatti di avere più tempo da dedicare alla cura dei figli. Una mansione, questa, assunta ancora oggi prevalentemente dalle donne.