Una “dichiarazione d’amore” contro l’alcol

Dipendenze Svizzera scende in campo nel dibattito sulla vendita di alcol alla Migros e lo fa con una “dichiarazione d’amore” al gigante della vendita al dettaglio. “Cara Migros”, inizia la fondazione attiva nella lotta alle dipendenze, “sei sempre stata visionaria e per questo ti amiamo. Da quasi 100 anni non vendi alcol, perché sai che l’alcol non è una bevanda come le altre”.

Abbinata a questa “dichiarazione d’amore” (disponibile unicamente in tedesco e francese) c’è una petizione online, lanciata questa mattina, per chiedere alla Migros di rinunciare alla vendita di prodotti alcolici. Proprio oggi iniziano le procedure di votazione che decideranno, il prossimo 4 giugno, se nei negozi della marca arancione gli svizzeri potranno acquistare o meno bevande alcoliche.

Un problema reale

Secondo Dipendenze Svizzera, la posta in gioco è alta: “Con circa 900 punti vendita supplementari, la vendita di alcol alla Migros aumenterebbe considerevolmente i problemi legati all’alcol in Svizzera”. “L’alcol non è un bene di consumo come gli altri, ma una sostanza psicoattiva che può causare numerosi danni”.