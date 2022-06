Gli equipaggi della Rega hanno effettuato circa 130 missioni per soccorrere persone in difficoltà durante il fine settimana di Pentecoste. Gli elicotteri sono decollati circa 50 volte nelle giornate di sabato e di oggi per missioni in tutta la Svizzera. Domenica la centrale operativa della Rega ha organizzato circa 30 missioni, ha annunciato la Guardia aerea svizzera di soccorso in un comunicato.