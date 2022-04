Un progetto svizzero alla Biennale di Venezia

Il progetto “Neighbourhood” degli zurighesi Karin Sander e Philip Ursprung è stato scelto per rappresentare la Svizzera alla prossima Biennale Architettura di Venezia nel 2023. Per la terza volta, Pro Helvetia ha selezionato il contributo svizzero attraverso un bando.

Il progetto “Neighbourhood” si interessa alle relazioni sia architettoniche sia politiche tra il Padiglione svizzero della Biennale di Venezia, costruito nel 1952 da Bruno Giacometti e il Padiglione venezuelano, costruito in prossimità nel 1954 dall'architetto italiano Carlo Scarpa, indica la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia in una nota odierna. “Le adiacenze del Padiglione svizzero offrono interessanti spunti di discussione anche alla luce della situazione geopolitica attuale: accanto al Padiglione venezuelano, in stato di abbandono ormai da diversi anni, sorge infatti il Padiglione russo, il cui futuro è incerto”, prosegue la nota.