Un piccolo aereo precipita nel lago di Costanza

Un piccolo aereo da turismo è finito oggi poco dopo le 14.30 nelle acque del lago Bodanico nei pressi di Staad (SG). Il corpo del pilota, un 72enne, è stato ritrovato in serata all’interno dell’abitacolo. Stando alle prime indicazioni fornite dalla polizia cantonale, il velivolo era decollato poco prima dall’aerodromo di Altenrhein, in territorio del comune di Thal (SG).

Problemi tecnici

Durante il decollo il pilota aveva segnalato problemi tecnici ed aveva ottenuto dalla torre di controllo il permesso di tornare a posarsi sulla pista di Altenrhein. Ma non ve ne è stato il tempo: mentre invertiva la rotta il piccolo aereo è finito nelle acque del lago a circa cinquanta metri dalla riva in territorio di Staad, precisa la polizia. Secondo la polizia l’uomo era solo a bordo del velivolo: non sono stati trovati indizi di altri passeggeri. Un ampio dispositivo di soccorso è stato dispiegato nella regione al confine con il principato del Liechtenstein.