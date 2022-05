Un nuovo volto in Parlamento

Chi è Imboden Imboden, laureata in Storia, ha una lunga esperienza politica e sindacale: Unia, l’Unione sindacale svizzera e il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD). Dal 2018 è inoltre segretaria generale dell’Associazione svizzera inquilini.

Rytz congedata con un lungo applauso

Regula Rytz - già presidente dei Verdi ed ex candidata al Consiglio federale nel 2017 - congedata ieri dal Nazionale con un lungo applauso, assumerà la presidenza dell’organizzazione umanitaria Helvetas. Ad ogni modo, la sua partenza non significa che taglierà i ponti con la politica. Intende infatti impegnarsi a livello continentale quale delegata dei Verdi europei. Regula Rytz era stata eletta al Consiglio Nazionale nel 2011. Ha fatto parte di diverse commissioni “di peso”, come quella dell’economia, quella dei trasporti e della gestione. Nel 2012, l’elezione a co-presidente del partito (poi presidente dal 2016 al 2020). La sua presidenza è stata coronata dal successo elettorale alle elezioni federali del 2019.