Un inizio dell’anno positivo per la Posta

La Posta ha concluso il primo trimestre del 2022 con un risultato migliore rispetto a quello del 2021. Un incremento, questo, dovuto in buona parte agli sviluppi di PostFinance. Ancora una volta è l’unità Servizi logistici ad apportare il contributo più consistente al risultato del gruppo, nonostante il volume dei pacchi sia diminuito di circa il 10% rispetto all’anno precedente.

Le cifre

Nel primo trimestre del 2022 la Posta ha conseguito un utile del gruppo di 159 milioni di franchi, ovvero 68 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Operando un altro confronto con i valori del 2021, il risultato d’esercizio (Ebit) è aumentato di 64 milioni di franchi, raggiungendo quota 145 milioni, mentre il fatturato (ricavi d’esercizio) è cresciuto di 58 milioni, per un totale di 1’749 milioni. «I risultati del primo trimestre dimostrano che la Posta ha iniziato il 2022 con il piede giusto. Sul piano finanziario e strategico siamo sulla buona strada, ma questo non deve farci dimenticare che il percorso è ancora in salita», afferma Alex Glanzmann, responsabile.

Il ruolo di PostFinance

PostFinance ha contribuito in maniera decisiva a questo debutto così positivo. Se da un lato i proventi da interessi su immobilizzazioni finanziarie hanno continuato a diminuire per via delle condizioni di mercato, dall’altro l’intensificarsi delle attività sul mercato monetario interbancario e l’aumento delle commissioni sull’avere disponibile hanno compensato questo calo, generando proventi da interessi complessivamente superiori al 2021. Grazie soprattutto ai nuovi prodotti d’investimento digitali, quali ad esempio la gestione patrimoniale elettronica, PostFinance ha conseguito risultati migliori anche nell’ambito delle commissioni e delle prestazioni.

Mercato dei pacchi: crescita sì, ma più lenta

Con 471,8 milioni di lettere, il comparto delle lettere si riprende dalla contrazione dello scorso anno registrando comunque un calo dell’1,8%. In controtendenza, questo primo trimestre vede diminuire drasticamente i volumi dei pacchi rispetto a un anno fa. Nei primi tre mesi del 2022 la Posta ha trattato 47,2 milioni di pacchi, ossia il 9,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, quando gli effetti del lockdown facevano lievitare gli acquisti online. Nel frattempo, la maggior parte delle misure messe in atto per contrastare la pandemia sono state revocate e le persone sono tornate ad acquistare nei negozi fisici. I problemi di approvvigionamento in Asia e la sfiducia dei consumatori a seguito del conflitto in Ucraina hanno altresì contribuito a questa flessione. In questo mercato la Posta si aspetta pertanto una crescita più lenta di quanto inizialmente previsto per il 2022.

Sportello e trasporti

Con un risultato di 109 milioni di franchi, l’unità Servizi logistici ha apportato il contributo più consistente al buon risultato del gruppo, malgrado un calo di 11 milioni rispetto al primo trimestre del 2021. Il risultato di RetePostale è rimasto stabile, nonostante le operazioni allo sportello continuino a diminuire, mentre quello dell’unità di Servizi di mobilità è aumentato di 5 milioni. A seguito di una notevole ripresa della domanda, AutoPostale ha trasportato 33,7 milioni di passeggeri, il 18% in più rispetto all’esercizio precedente. Infine, l’unità Servizi di comunicazione continua a sviluppare le proprie attività, che evolvono come previsto.

La Posta trova conferme nella strada imboccata

L’azienda porta avanti con coerenza la strategia «Posta di domani». Focalizzandosi sullo sviluppo della sua attività di base nella logistica e nella comunicazione, la Posta punta anche su partenariati, partecipazioni e acquisizioni per sviluppare competenze fondamentali. Anche in futuro l’azienda intende procurarsi da sola i fondi destinati agli investimenti necessari: «Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di raccogliere i frutti degli investimenti attuali, anche in termini di risultato finanziario. Siamo molto fiduciosi che entro la fine del periodo strategico raggiungeremo i nostri obiettivi, compresi quelli finanziari», dichiara Alex Glanzmann.