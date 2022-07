Un incendio...dovuto agli insetti

Le cause di un incendio divampato in una casa a Meikirch (BE) all’inizio di maggio è stato chiarito: i “responsabili” sono degli insetti (non vengono specificati quali, ndr) che hanno distrutto il materiale isolante di una canna fumaria. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. È quanto hanno annunciato oggi la procura regionale di Berna-Mittelland e la polizia cantonale bernese. L’incendio è scoppiato nella prima serata del 5 maggio. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, le fiamme si erano già estese al sottotetto. Le due persone presenti in casa sono riuscite a mettersi in salvo.