Irène Kälin, presidente del Consiglio nazionale, ha riferito oggi nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio a Thun (BE) del suo viaggio in Ucraina. Esprimendosi davanti a circa 200 persone sulla piazza del Municipio in occasione della Festa del lavoro, la prima cittadina svizzera ha detto di aver portato in Ucraina i segni della solidarietà elvetica e di aver ricevuto in risposta grandi testimonianze di gratitudine.

Si è visto togliere la libertà

L’Ucraina, un paese sovrano, si è visto togliere la libertà di seguire la strada della democrazia e dei valori europei e si trova ora a doversi difendere dall’aggressione russa: “è un attacco diretto contro tutti noi”, ha sottolineato Kälin. Ed è la causa delle oltre 40.000 persone che sono fuggite dall’Ucraina e si sono rifugiate in Svizzera, come pure dei quattro milioni di ucraini in fuga nel mondo.

“Determinazione e coraggio impressionanti”

È stato impressionante - ha aggiunto - vedere la determinazione, il coraggio e la volontà di resistere con cui gli ucraini stanno combattendo. La donna ha precisato di essere stata invitata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: un viaggio del genere, nel segno della solidarietà e dell’umanità è il minimo che si potesse fare in un momento simile. La delegazione elvetica ha visto il potere distruttivo della guerra, ma ha anche assistito a molte dimostrazioni di coraggio, fiducia e audacia, e ha incontrato politici che stanno già lavorando alla ricostruzione del paese nonostante la guerra, ha continuato Kälin.