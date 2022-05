Un’altra donna guiderà la SECO

Dopo aver conseguito un diploma federale di commercio a Zurigo, la futura direttrice della SECO ha seguito al DFAE la formazione interna di agente consolare. Nel 2000 ha portato a termine gli studi di economia aziendale all’Universidad Externado de Colombia a Bogotá (Colombia) col titolo di Magister en Administración de Empresas (MBA). Stando al comunicato, Budliger Artieda vanta una pluriennale nonché vastissima esperienza acquisita nei campi più diversi in Svizzera e all’estero, dal lavoro sul terreno alle mansioni specialistiche, fino al ruolo di dirigente. In qualità di direttrice della Direzione delle risorse ha saputo gestire una grande unità del DFAE e guidato profonde riforme a livello di Dipartimento. Come ambasciatrice della Svizzera in Sudafrica e Thailandia ha maturato esperienze internazionali in ambito diplomatico, curato le relazioni con gruppi di interlocutori molto differenti e coltivato una fitta rete di contatti con il mondo economico svizzero, in particolare per la promozione delle esportazioni.