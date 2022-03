Un 2021 positivo per le capanne svizzere

Aumento del 20,6% di pernottamenti rispetto al 2020 Alpinisti ed escursionisti hanno trascorso in totale 320'911 notti nelle 149 capanne del CAS con possibilità di pernottamento, indica oggi l'organizzazione in una nota. L'aumento rispetto al 2020 è del 20,6%. Nelle nove presenti sul territorio ticinese i pernottamenti sono stati 20'476 (+12,8%), mentre le 30 presenti in terra retica (la Capanna Sciora, al centro della Bregaglia, è rimasta chiusa dalla frana del Piz Cengalo nel 2018) hanno segnato una progressione del 15,2% a 68'887.

2021 in netta ripresa

Dopo il pessimo 2020 (contraddistinto da record negativi a causa delle restrizioni Covid), il 2021 ha segnato una netta ripresa e la maggior presenza di alpinisti si è tramutata in un aumento del fatturato, cresciuto nel 2021 del 21,3% a 8,2 milioni di franchi nell'ambito dei pernottamenti e del 10,4% a 22,8 milioni per le consumazioni. Il CAS nel comunicato spiega che una parte dei guadagni - circa 1,8 milioni di franchi - finirà nel fondo delle capanne del CAS per investimenti in progetti di trasformazione e rinnovamento delle strutture nell'anno in corso.