Un 1° Agosto (quasi) senza fuochi

Le disposizioni nella Svizzera italiana... In Ticino dal 15 luglio su tutto il territorio è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Anche i Grigioni ha emanato la stessa proibizione in quasi tutto il cantone. Sono escluse solo le regioni dell'Engadina Bassa, dell'Engadina Alta, della Val Monastero e di Samnaun.

...francese...

Nella Svizzera romanda tutti i cantoni hanno vietato l'uso di dispositivi pirotecnici come razzi, fuochi d'artificio e petardi. Possono essere fatte eccezioni per gli spettacoli ufficiali organizzati da professionisti o in aree designate dai comuni e supervisionate dai vigili del fuoco. Nei cantoni di Vaud e Vallese sono state pure revocate le licenze per la vendita di tali dispositivi.