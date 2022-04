Ulteriori aiuti per le persone bisognose in Afghanistan

Una crisi umanitaria gravissima

Dall’agosto 2021 la popolazione afghana sta attraversando un periodo difficile. La presa di potere da parte dei talebani e il crollo del Governo repubblicano, come anche l’impatto delle sanzioni sulla popolazione, hanno ulteriormente aggravato la già gravissima crisi umanitaria. Nel frattempo gran parte della classe media afghana è sprofondata nella povertà. Secondo le stime dell’Onu oltre 24 milioni di Afghane e di Afghani (il 62 % della popolazione), di cui quasi 13 milioni di bambine e bambini, dipendono ora dagli aiuti di emergenza. Solo da gennaio 2021 si contano oltre 700’000 sfollati interni. In Afghanistan una persona su tre soffre a causa dell'insicurezza alimentare e più della metà delle bambine e dei bambini al di sotto dei cinque anni è a rischio di malnutrizione acuta.



Rispetto dei diritti umani e protezione delle minoranze

La Svizzera è estremamente preoccupata per l’aggravarsi della situazione di emergenza e dei diritti umani in Afghanistan. Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae), ha annunciato la messa a disposizione di ulteriori fondi. Entro la fine del 2022 saranno quindi stanziati per l’Afghanistan e i Paesi circostanti 30 milioni di franchi, che corrispondono in gran parte al budget regolare del Paese colpito dalla crisi.



“La Svizzera continuerà a promuovere il rispetto dei diritti umani”

Il consigliere federale ha sottolineato al contempo che il sostegno finanziario da solo non è sufficiente. In seguito alla recente chiusura delle scuole per le ragazze a partire dai 12 anni ordinata dalle autorità de facto afghane, Cassis ha chiesto il rispetto dei diritti umani e in particolare del diritto all’istruzione. Ha sottolineato che la Svizzera continuerà a seguire da vicino gli sviluppi in Afghanistan e ha ribadito: “La Svizzera continuerà a promuovere il rispetto dei diritti umani, in particolare la protezione delle donne e delle minoranze”. A livello diplomatico la Confederazione è pronta a offrire i suoi buoni uffici a favore della popolazione afghana, sia come Stato ospite di altre conferenze internazionali sia come mediatrice per colloqui se le parti lo desiderano.



Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo

L’Afghanistan è uno dei Paesi più poveri del mondo. Con un budget di almeno 27 milioni di franchi all’anno, dal 2002 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (Dsc) porta avanti in Afghanistan un programma di cooperazione. Nell’agosto del 2021 la Svizzera ha temporaneamente chiuso il suo Ufficio a Kabul. Tuttavia, continua a impegnarsi nel Paese anche nel contesto attuale, e le collaboratrici e i collaboratori trasferibili dell’Ufficio continuano a lavorare da Berna. Il sostegno svizzero all’Afghanistan è attuato sul terreno da partner come le Nazioni Unite, organizzazioni non governative locali e internazionali, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). La Svizzera si mantiene in stretto contatto con i suoi partner.