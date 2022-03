Udc vuole piano per autarchia alimentare svizzera

Con lo spettro della guerra in Ucraina, l’UDC vuole un “Piano Wahlen 2.0” per l’autosufficienza alimentare della Svizzera. I democentristi sono infatti preoccupati per il basso tasso di autarchia, che si attesta al 57%.

Secondo quanto afferma il partito di destra in un comunicato odierno, questa situazione è dovuta a una “ottusa politica ideologica rosso-verde”. La debolezza della produzione interna si riflette in una grande dipendenza dall’estero.

Durante la Seconda guerra mondiale

Per questo l’UDC chiede al Consiglio federale un nuovo Piano Wahlen, sulla falsariga di quanto fatto dalla Confederazione durante la Seconda guerra mondiale. Per la fine di questo mese il governo dovrebbe mostrare come intende garantire l’approvvigionamento dei cittadini. Il Piano Wahlen, realizzato durante la Seconda guerra mondiale, venne chiamato così dal nome dell’agronomo e politico Friedrich Traugott Wahlen, che divenne in seguito consigliere federale. Il progetto ebbe un successo relativo e non si arrivò all’autosufficienza completa.