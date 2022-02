Udc vuole dimezzare canone, nasce alleanza per impedirlo

Oltre una ventina di personalità degli ambienti politici, culturali, economici e della società civile si sono uniti per formare un’alleanza per la diversità dei media. L’obiettivo è fare fronte comune contro un’iniziativa che mira a dimezzare il canone radio-tv, preannunciata ieri dall’UDC. Il consigliere nazionale zurighese Gregor Rutz ha infatti affermato ai microfoni della radio svizzerotedesca SRF che un testo per ridurre a metà la tassa da versare a Serafe, l’organo che si occupa della riscossione del canone, è in elaborazione. Stando al deputato, la SSR è necessaria, ma sta facendo troppo in settori in cui le aziende private sono attive.

Nuovo attacco frontale

Quattro anni dopo l’iniziativa “No Billag”, quello anticipato dall’UDC è un nuovo attacco frontale, reagisce oggi in un comunicato la neonata “Alleanza per la diversità dei media” (”Allianz Pro Medienvielfalt”). Non importa come sarà formulata l’iniziativa, viene fatto notare: come negli scacchi, chi fa un’apertura sorprendente è in vantaggio. In Svizzera, un piccolo Paese con quattro lingue, non è possibile finanziare sul mercato formati di notizie e di fondo autorevoli, dichiara, citato nella nota, l’ex consigliere agli Stati e membro della co-presidenza dell’alleanza Joachim Eder (PLR/ZG). Lo stesso vale per reportage culturali e produzioni proprie.