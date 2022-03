Ucraini con Statuto S gratis sui mezzi pubblici

I profughi ucraini, accolti in Svizzera con lo Statuto S, potranno usare gratuitamente i trasposti pubblici elvetici in seconda classe all’interno della rete coperta dall’abbonamento generale (AG). Dal primo marzo per loro era già possibile viaggiare gratuitamente per arrivare alla destinazione prevista in Svizzera o per transitare attraverso il paese. L’estensione a tutto il territorio è valida in un primo momento fino al 31 maggio, si legge in un comunicato odierno di Alliance SwissPass. I viaggi esterni alla rete dell’AG o quelli effettuati in prima classe dovranno invece essere pagati a tariffa standard.