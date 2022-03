Ucraina, quasi in 900 registrati nei centri d’asilo

Sono al momento 847 i rifugiati dall’Ucraina che sono stati registrati in uno dei centri federali d’asilo. La maggior parte sono donne e bambini. Nei centri federali ci sono attualmente circa 4000 persone e i posti liberi sono circa 5000. Lo ha detto in un incontro con la stampa al centro di registrazione di Zurigo la direttrice della Segretaria di Stato della migrazione (SEM) Christine Schraner Burgener.

Incremento settimanale importante

Oltre alle 847 persone registrate nei centri federali d’asilo (CFA), ci sono altri rifugiati che hanno trovato alloggio direttamente presso parenti e conoscenti e non sono stati registrati. La maggior parte dei rifugiati ucraini si trova ancora nei paesi vicini, circa un milione in Polonia e molti altri in Romania, Ungheria e Slovacchia. Ieri al centro federale di Zurigo si sono registrati 200 ucraini. Difficile fare previsioni, ha sottolineato Schraner Burgener. La SEM prevede che alle circa 300 richieste di registrazione di rifugiati settimanali se ne aggiungeranno circa 1000 di cittadini ucraini.

Sullo statuto S

“Ci prepariamo ad un grande numero di persone bisognose. I lavori proseguono a pieno ritmo dal 24 febbraio”, ha detto la segretaria di Stato, ricordando che in Svizzera vivono già circa 7000 cittadini ucraini e altri 4000 con la doppia cittadinanza. I rifugiati ucraini potranno beneficiare dello statuto speciale di protezione S, attualmente in consultazione e su cui il Consiglio federale prenderà una decisione definitiva venerdì prossimo. Questo significa che possono rimanere in Svizzera per 90 giorni senza bisogno di un visto, che non devono presentare richiesta d’asilo e che possono registrarsi anche dopo i tre mesi.

“Solidali coni profughi ucraini”

La responsabile della SEM prevede tre categorie di rifugiati dall’Ucraina. Chi troverà alloggio da amici o parenti, chi ha conoscenti in Svizzera ma non un alloggio e chi non ha conoscenti. Per tutti si cercherà di trovare una sistemazione. “Siamo preparati”, “siamo solidali con i profughi ucraini” e siamo molto grati per l’aiuto dei cantoni e della popolazione, ha aggiunto la segretaria di Stato.Grazie allo statuto S, i rifugiati ucraini dovranno rimanere nei centri federali solo il tempo necessario per la registrazione, ha detto Claudio Martelli, vicedirettore e capo della direzione Asilo della SEM. Da quel momento beneficeranno della copertura dell’assicurazione malattia.