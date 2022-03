Ucraina, fino a 60'000 possibili rifugiati in Svizzera

Fino a 60'000 persone potrebbero cercare rifugio in Svizzera a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. È la stima fatta ieri dalla responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter in un'intervista rilasciata a Blick TV. Si tratta di una "sfida molto grande" per il nostro paese, ha aggiunto.

Un’operazione non semplice

È difficile fornire una cifra precisa, ha detto Keller-Sutter: in quanto dipende, tra l'altro, dall'avanzamento dei combattimenti. L'accoglienza dei rifugiati non sarà certo priva di difficoltà, ha sottolineato la consigliera federale Plr. "Ci possono essere errori e lacune". Tutti i rifugiati dovranno essere registrati, ha aggiunto. Oltre all'alloggio da parte della Confederazione e dei Cantoni, sarà necessario l'aiuto privato, ha detto. "Questo potrebbe richiedere molto tempo", ha aggiunto.

La Svizzera vuole accordare ai rifugiati ucraini lo statuto di protezione speciale "S", creato dopo le guerre jugoslave negli anni '90. Tale statuto, finora mai usato, deve permettere agli ucraini di ottenere un permesso "S" senza passare attraverso la procedura ordinaria di asilo. Il diritto di soggiorno è di un anno, ma può essere prolungato finché le persone sono esposte a gravi pericoli. Il Consiglio federale dovrebbe prendere una decisione in merito oggi.