Ucraina: dalla Svizzera materiale contro gli incendi

Materiale per i pompieri La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha consegnato all'ambasciata ucraina vario materiale per i pompieri, comprendente tute e guanti di protezione, tubi flessibili e altro materiale, come riferito oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) all'agenzia Keystone-ATS. Il DFAE conferma dunque un'informazione della stessa ambasciata data tramite Facebook.

Difficile fornire gli aiuti

Secondo i dati del DFAE, 1,4 milioni di persone in Ucraina non hanno accesso a elettricità, acqua, cibo e altri beni di base. Circa 7,7 milioni di persone sono sfollati interni e oltre 5,1 milioni di profughi nei Paesi vicini. Riuscire a raggiungere chi ha più bisogno in Ucraina è difficile, e gli aiuti di emergenza urgenti possono essere forniti solo in misura limitata e principalmente dagli attori locali, sottolinea il DFAE. A causa della situazione di pericolo, le agenzie delle Nazioni Unite e molte organizzazioni umanitarie internazionali sono costrette a limitare le loro attività ad alcune zone del Paese.