Turismo svizzero, buone prospettive dopo gli allentamenti

Migliorano le prospettive per il turismo svizzero. Dopo un buon avvio della stagione invernale in montagna, l'abolizione di buona parte delle restrizioni sanitarie rappresenta un altro segnale positivo per l'industria e fornisce la speranza che i clienti stranieri torneranno, anche se il loro numero è ancora inferiore a prima della crisi. "La Svizzera è uno dei primi paesi europei ad abbandonare così rapidamente le misure sanitarie e ciò lascia presagire un aumento della frequentazione turistica dai mercati di prossimità e lontani", ha affermato una portavoce di Valais Promotion, augurandosi che i turisti stranieri siano incoraggiati a tornare.

“Un sollievo” Per i villaggi turistici Reka, l'abolizione del certificato rappresenta un "enorme sollievo" sia per il personale che per gli ospiti, ha spiegato all'agenzia AWP Damian Pfister, responsabile di Vacanze Reka. Le condizioni quadro sono "migliorate significativamente" e questo dovrebbe avere un effetto positivo sulla domanda.

A gennaio sono mancate le gite

"Il ripristino della libertà di viaggio è importante per tutto il settore, anche se non possiamo ancora parlare di una ripresa completa in mercati lontani, come ad esempio la Cina", ha da parte sua affermato un portavoce di Hotelleriesuisse. "Possiamo stimare che la domanda aumenterà, ma è ancora troppo presto per quantificare l'effetto". Il numero di pernottamenti negli ostelli della gioventù nel mese di gennaio è stato "al di sotto delle aspettative" a causa di cancellazioni di gite scolastiche e di gruppo, secondo il portavoce dell'associazione che li rappresenta. Le prenotazioni in febbraio e marzo sono invece allo stesso livello di prima dello scoppio della pandemia, ossia "molto soddisfacenti". Sono in particolare le regioni di montagna a beneficiare della forte richiesta.