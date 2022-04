Turismo, la ripresa proseguirà in estate

L’alleggerimento delle restrizioni sanitarie in Europa e negli Stati Uniti dovrebbe lasciare via libera ai turisti per tornare in Svizzera. Secondo un’analisi delle tendenze su Google, emerge che il livello di ricerche di voli per la Confederazione ha raggiunto quelli pre-pandemici. D’altro canto, per recuperare il tempo perduto molti svizzeri potrebbero tendere a passare le proprie ferie all’estero. Il contributo interno della clientela elvetica dovrebbe quindi ammorbidirsi rispetto al periodo della pandemia.