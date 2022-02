Turgovia, martellata in testa: fermato 25enne

Un cliente ventenne di un negozio annesso a una stazione di servizio è stato ferito alla testa con un martello da un uomo mascherato due sere fa a Romanshorn (TG). La polizia ha fermato ieri il presunto autore dell'attacco: un 25enne turco residente nella regione. Il cliente è stato ricoverato in ospedale. Le sue ferite non sono tali da metterne in pericolo la vita, ha detto a Keystone-Ats la portavoce della polizia turgoviese Claudia Brunner.