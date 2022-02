Truffa da 60 milioni: rimane in detenzione preventiva

Un impiegato di banca zurighese che si trova da due anni in detenzione preventiva per una presunta truffa da 60 milioni di dollari non può tornare in libertà. Il Tribunale federale (Tf) ha respinto per la seconda volta un suo ricorso. L’uomo, che ha la doppia cittadinanza svizzera e turca, è sospettato di aver truffato 130 clienti turchi della sua banca. Già un anno fa i giudici di Losanna avevano respinto una richiesta di liberazione dalla detenzione preventiva invocando il pericolo di fuga.

Le accuse confermate

In una nuova sentenza pubblicata oggi, la massima istanza giudiziaria condivide la posizione della giustizia zurighese, che ha sottolineato l'esistenza di prove schiaccianti. L'uomo ha peraltro ammesso le accuse e considerato l'ammontare dei fondi sottratti, non ci si può aspettare che possa restituire le somme sottratte. Dalla sentenza si evince inoltre che l'uomo ha una figlia, un fratello e una moglie che vivono in Svizzera, mentre la madre risiede in Turchia. La moglie ha nel frattempo avviato una causa di divorzio e l'accusato ha una nuova relazione con una donna che ha incontrato a Dubai.