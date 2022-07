Treno deraglia dopo scontro con un’auto

Il convoglio, che era in viaggio in direzione di Appenzello, ha subito danni stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi e l’auto è andata distrutta. Per recuperare il treno è stato necessario ricorrere a una gru speciale. Il servizio ferroviario ha ripreso poco prima delle 19:00, nel frattempo era stato organizzato un autobus sostitutivo.