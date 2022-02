Tre soldati travolti da una slavina a Lenzerheide

I militi si trovavano fuori dalle piste battute L’episodio si è verificato stamattina mentre i militi erano impegnati in misurazioni per conto dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Gli uomini si trovavano sul versante dell’Urdenfüggli, in una zona fuori dalle piste battute, quando sono stati sorpresi dalla valanga. I tre soldati stavano preparando un profilo per determinare lo stato della neve. Dopo essere stati soccorsi da civili, i tre malcapitati sono stati ricoverati con un elicottero della Rega.

I compiti dei tre militi

I tre uomini fanno parte di una compagnia in ferma continuata ed erano in missione per conto dell’Istituto. La realizzazione di profili di neve serve per determinare il pericolo di valanghe: si tratta di uno dei compiti chiave attribuiti agli specialisti del Centro di competenza servizio alpino dell’esercito. Situato ad Andermatt, il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito è responsabile per l’istruzione e l’ulteriore sviluppo sia del servizio alpino che del servizio valanghe per tutto l’esercito, indica il sito web del DDPS. Inoltre garantisce la disponibilità permanente a lavorare con specialisti di montagna per la ricerca e il soccorso in terreno difficile e alpino. Gli specialisti di montagna dell’esercito sostengono l’Istituto nel suo lavoro quotidiano.