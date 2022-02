Tre no e un sì: niente spot sul fumo

- L’iniziativa per la protezione dei minorenni dalla pubblicità per il tabacco è ufficialmente riuscita. Il testo infatti, oltre a essersi imposto nel voto popolare come era già chiaro, si è assicurato anche la maggioranza dei Cantoni (a spoglio non ancora ultimato è già a quota 12), il secondo requisito necessario per uscire vincitori dalle urne. In Ticino il sì ha totalizzato il 57,8%.

- Il pacchetto di misure da 151 milioni di franchi in favore dei media è stato bocciato alle urne con il 54,6% dei voti. Un fossato sembra profilarsi tra Svizzera tedesca e romanda. In Ticino il 52,8% dei cittadini ha bocciato il pacchetto.

- La sperimentazione animale in Svizzera continuerà ad essere consentita. L’iniziativa “Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani” È stata bocciata dal 79,1% dei votanti. In Ticino il no ha raggiunto il 68,5%.

- Bocciata anche la soppressione della tassa di bollo con il 62,7% di no. Tra i cantoni, solo Zugo l’ha approvata con una maggioranza risicata del 51,1%. In Ticino la modifica è stata bocciata con il 54,6%.