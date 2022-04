Tre giovani morti in un incidente a Niederuzwil

Tre giovani sono morti in un incidente dovuto ad un’uscita di strada successo la scorsa notte a Niederuzwil, nel canton San Gallo. Due donne sono rimaste ferite, una in modo grave. Le circostanze esatte di quanto accaduto non sono ancora chiarite, in particolare se tutte le persone coinvolte fossero a bordo del veicolo, riferisce un comunicato odierno della polizia cantonale.