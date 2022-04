Trasporti pubblici, niente rincaro dei prezzi nel 2023

I prezzi dei trasporti pubblici non aumenteranno nel 2023. Lo ha deciso Alliance SwissPass, nonostante il constesto difficile legato alle conseguenze della pandemia e ai costi aggiuntivi per l’aumento del prezzo del petrolio. “Il settore del trasporto pubblico rinuncia così per la sesta volta consecutiva a una misura tariffaria generale”, si legge in una nota inviata da Alliance SwissPass.