Trasporti pubblici, in Svizzera prezzi nella media europea

I prezzi dei trasporti pubblici in Svizzera si situano nella fascia media a livello europeo. Lo mette in luce uno studio sull’argomento, secondo cui, inoltre, con l’abbonamento generale si accede a un’offerta all’intero sistema molto vantaggiosa, unica nel paragone con altri Paesi.

Più costosi in un’area metropolitana Stando allo studio, in Svizzera i viaggi all’interno di una città e fra un centro urbano e l’altro sono relativamente economici, mentre quelli occasionali fra la città e la campagna si stabiliscono nella fascia media. I più costosi sono invece i tragitti dentro un’area metropolitana.

Dieci anni fa, fanno notare gli autori, nel settore del trasporto pubblico non c’era molta differenziazione fra le tariffe. Nel frattempo però, in tutti i Paesi è stata introdotta una maggiore flessibilità per attirare i clienti. In particolare, con la tendenza a spostarsi più frequentemente nel tempo libero sono state pensate offerte più allettanti per questi viaggiatori occasionali.