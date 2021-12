Trasporti pubblici, altre 3 aziende hanno ricevuto troppi sussidi

Altre tre imprese dei trasporti pubblici hanno ricevuto sussidi troppo elevati. Si tratta della Bus Ostschweiz AG, della Transports Publics Fribourgeois (TPF) e della funicolare St. Imier – Mont-Soleil. Stando a una nota dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), le rispettive procedure di rimborso, per un importo complessivo di circa 12 milioni di franchi più interessi, “sono già avviate o in fase di preparazione”.

Il caso di Friburgo

Su richiesta dell’Agglomerazione e del cantone di Friburgo, il servizio di revisione dell’UFT ha constatato che la Transports Publics Fribourgeois (TPF) non ha contabilizzato le entrate da pubblicità e i ricavi da assicurazioni come prescritto nei comparti beneficiari di indennità (traffico regionale viaggiatori, infrastruttura e traffico locale). A causa di questi “errori di contabilizzazione” sono stati versati sussidi eccessivi per un valore di circa 6 milioni di franchi, che l’impresa ha riscosso nell’arco di dieci anni. A questi si aggiungono gli interessi. L’ulteriore analisi della situazione e il rimborso saranno gestiti dal canton Friburgo, in quanto committente delle prestazioni di trasporto maggiormente colpito.