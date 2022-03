Trasferimento traffico, approvati atti parlamentari

La Svizzera non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi in termini di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. È quanto emerge da un rapporto in materia adottato oggi dal Nazionale. Per sostenere gli sforzi del Consiglio federale, la camera ha approvato - tacitamente - tre interventi parlamentari. Il relatore commissionale Bruno Storni (PS/TI) ha comunque parlato di “bicchiere mezzo pieno”. Il rapporto discusso oggi è il primo dal completamento di Alptransit. “Questa infrastruttura da 24 miliardi di franchi, che è stata realizzata in un quarto di secolo, ha permesso nel 2021 di trasportare il 75% delle merci attraverso le Alpi su ferrovia”, ha ricordato il ticinese che ha parlato di “un unicum a livello europeo e mondiale”.

Mezzi pesanti causano traffico interno

Detto ciò, “con poco meno di 900’000 camion siamo ancora lontani dai 650’000 fissati come numero massimo di mezzi pesanti in transito attraverso le Alpi”. In questo senso l’obiettivo è “chiaramente non raggiunto”, ha detto il relatore. I camion del 2021, anche se sono ancora troppi, non sono comunque più quelli del 2000 sia come numero - erano 1,4 milioni - che come inquinamento. La metà dei mezzi pesanti che oggi valicano le Alpi sono riconducibili al traffico interno e import-export. “È su questi flussi che si dovranno sviluppare nuove misure”, ha sostenuto Storni. Nel presentare il rapporto lo scorso novembre, il Consiglio federale aveva annunciato misure per accelerare il trasferimento del traffico merci su rotaia. Il sostegno finanziario per l’autostrada viaggiante, ossia trasporto su rotaia di camion tra Friburgo in Brisgovia (D) e Novara (I) sarà per esempio esteso fino al 2028 (ora il termine è fissato alla fine del 2023). Il sussidio ammonta a 20 milioni di franchi all’anno. Ciò permetterà di continuare a utilizzare il materiale rotabile esistente senza grandi investimenti e di ampliare i servizi di trasporto combinato non accompagnato, ha spiegato la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Pensare ad alcuni divieti

Per il dopo 2028, il Consiglio nazionale ha chiesto al Governo, tramite un postulato, di studiare la possibilità di vietare, nel traffico di transito transalpino su strada, la circolazione dei semirimorchi non caricabili con gru, ha affermato Storni. Gli ostacoli all’impiego della ferrovia sarebbero infatti notevolmente inferiori se tutti i semirimorchi fossero caricabili con gru. Bruno Storni ha anche evocato il problema del traffico merci con singoli vagoni o a carri completi, che non è sostenuto da sussidi per il traffico interno e che perde sempre più quota di mercato. “Per il traffico da e per il Ticino è però fondamentale, come pure per il traffico interno”. Per questo motivo tale servizio va modernizzato, come prevede una mozione del “senatore” Josef Dittli (PLR/UR) già adottata dal Parlamento. La Camera del popolo ha poi approvato una mozione che mira a incentivare il trasporto combinato transalpino. L’atto parlamentare mira a adeguare l’attuale regime di sovvenzioni. Lo scopo è promuovere i nuovi trasporti e le regioni attualmente caratterizzate da una bassa quota di mercato della ferrovia, ma che dispongono di un elevato potenziale, ha spiegato Storni.

Potenziale delle trasversali alpine

Le trasversali alpine hanno insomma ancora del potenziale. Tuttavia, se è vero che in Svizzera il progetto Alptransit è stato completato, lo stesso non si può dire delle linee di accesso all’estero, in particolare in Germania. Ciò rappresenta un problema, viste le previsioni di traffico, che ipotizzano una crescita annua del 2% del traffico transalpino, il che significa un +48% tra 20 anni. Senza una soluzione rapida al collo di bottiglia rappresentato dalla linea Basilea - Karlsruhe (D), una gran parte del traffico supplementare attraverserà le Alpi su strada, hanno sottolineato diversi oratori. La success-story elvetica deve insomma trasformarsi in una success-story europea, ha sostenuto il consigliere nazionale e presidente dell’Iniziativa delle Alpi Jon Pult (PS/GR). “Le Nuove trasversali ferroviarie alpine sono un successo, non bisogna rischiare un ritorno alla strada del trasporto merci”, ha aggiunto Martin Candinas (Centro/GR). Per scongiurare questa eventualità, la Commissione dei trasporti ha elaborato una seconda mozione che chiede al Governo di intraprendere misure per potenziare la linea ferroviaria situata sulla sponda francese del Reno, ha spiegato l’altro relatore commissionale Marco Romano (Centro/TI).