Trapelati dati di un milione di clienti SwissPass

A causa di una lacuna nella piattaforma di vendita dei trasporti pubblici, uno specialista informatico è riuscito in pochi giorni a consultare circa 1 milione di dati. Grazie a una segnalazione, il problema è stato immediatamente risolto, indicano oggi in una nota le FFS e Alliance Swisspass. I clienti non hanno subito alcun danno. Le Ferrovie federali svizzere e Alliance Swisspass si scusano per l’inconveniente.