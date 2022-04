Traffico, più soldi ai Cantoni per lottare contro il rumore

Ancora troppe persone - ben un milione circa - deve fare i conti col rumore eccessivo causato dal traffico stradale. Per accelerare la posa di ripari fonici o di pavimentazioni fonoassorbenti, il Consiglio federale ha approvato oggi un innalzamento dei mezzi finanziari, pari a 52 milioni di franchi, destinati ai Cantoni. Stando a una nota governativa odierna, per consentire ai Cantoni di proseguire i loro sforzi, si è deciso di prorogare il sostegno finanziario e di aumentare a 26 milioni di franchi l’anno il credito annuale stanziato dalla Confederazione per il periodo 2023-2024.