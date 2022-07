Tour de France in Svizzera, quanto mi costi?

Il Tour de France arriverà quest’oggi in Svizzera. L’ottava tappa del giro, infatti, si concluderà a Losanna. La tappa successiva, inoltre, partirà da Aigle per chiudersi in Francia. L’ultima volta era stata nel 2016. L’organizzazione di un tale evento comporta dei costi non indifferenti, come riportato dal Blick.

Le spese e gli investimenti

Ospitare una tappa del Tour de France si rivela tuttavia costoso. Come riporta il Blick, saranno necessari infatti 1,5 milioni di franchi solo per la tappa nella Città olimpica di quest’oggi, mentre altri 750’000 franchi verranno spesi per la tappa che parte da Aigle. Nel caso di Losanna il finanziamento verrà per metà dalla città e metà dal cantone, quindi anche con i soldi dei contribuenti.

Il tutto può tuttavia essere interpretato come un investimento: le ricadute sul settore turistico, tra pernottamenti, frequentazione dei ristoranti e affluenza in generale ha delle ricadute positive. Inoltre, non va sottovalutato il valore pubblicitario dell’evento, che trasmetterà l’immagine “da cartolina” della Svizzera romanda nel mondo.