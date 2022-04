Tornano i turisti e gli alberghi sorridono

Il numero di pernottamenti negli alberghi svizzeri è aumentato in marzo grazie al ritorno dei turisti stranieri, stando alle prime stime dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Balzo di turisti stranieri Il mese scorso i pernottamenti nel settore alberghiero svizzero risultano in crescita del 63,3% rispetto all’anno precedente e hanno superato la soglia dei 3 milioni, secondo la statistica sperimentale Hesta-Flash pubblicata oggi. La domanda degli ospiti locali è salita del 22,4%, mentre quella degli stranieri ha registrato un balzo avanti di quasi il 214%. Un anno prima, erano stati registrati 1,87 milioni di pernottamenti.

Settore in costante ripresa

Il settore alberghiero è in costante ripresa. A gennaio, il numero di pernottamenti è salito del 71,3% su base annua a quasi 2,2 milioni, e a febbraio è stato raggiunto un aumento del 41,1% a 2,84 milioni. Le cifre si avvicinano quindi sempre più al livello pre-crisi. Nel marzo 2019 - prima dello scoppio della pandemia - gli alberghi svizzeri avevano registrato 3,35 milioni di pernottamenti. La stima Hesta-Flash fornisce solo una prima indicazione dell’evoluzione sul piano nazionale. Il 9 maggio l’UST pubblicherà la statistica della ricettività turistica per il primo trimestre.