Tornando in Ucraina si rischia lo statuto S

La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) ha deciso, dopo aver consultato i Cantoni e le città, che potrà revocare lo statuto di protezione S ai profughi che soggiornano in Ucraina per più di 15 giorni a trimestre; sono escluse le persone in grado di dimostrare che il soggiorno era volto a preparare il ritorno nel Paese d’origine o nel caso in cui una permanenza più lunga sia dovuta a cause di forza maggiore, come ad esempio la visita a un parente stretto gravemente malato. La revoca può avvenire anche nel caso in cui i profughi trascorrano più di due mesi in uno Stato terzo e la Sem presuma che essi abbiano trasferito il centro dei loro interessi in quello Stato.

Le altre decisioni

Con il consenso dello Stato maggiore speciale Asilo (Sonas), la Sem ha inoltre stabilito che le coppie binazionali non hanno diritto allo statuto di protezione S in Svizzera se una delle due persone è in possesso della cittadinanza di uno Stato UE/AELS, della Gran Bretagna, del Canada, degli Usa, della Nuova Zelanda o dell'Australia. Neppure le persone che hanno già ottenuto lo statuto di protezione in un altro Stato Schengen hanno il diritto a riceverlo in Svizzera.