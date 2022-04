Torna la Sechseläuten, il Böögg di nuovo a Zurigo

Dopo lo spostamento dell'anno scorso nella gola della Schöllenen, sul versante urano del San Gottardo, il Böögg tornerà oggi a essere bruciato nella sua solita collocazione, ovvero la Sechseläutenplatz di Zurigo. Al pupazzo che simboleggia l'inverno verrà dato fuoco alle 18 in punto. Come nel 2021, Il canton Uri sarà l'ospite d'onore. Nel 2020, la festa di primavera delle corporazioni zurighesi, menzionata per la prima volta per iscritto nel lontano 1525, era stata annullata a causa della pandemia, mentre nel 2021 il rogo del Böögg era avvenuto altrove, più precisamente sul Ponte del Diavolo, e senza pubblico.