Torna l’obbligo della mascherina in alcuni ospedali

Nei Grigioni obbligo dal 1° luglio La direzione dell’ospedale cantonale dei Grigioni ha deciso che da domani, 1 luglio, nelle sue strutture sarà obbligatorio portare la mascherina: l’obiettivo è quello di proteggere tutte le persone presenti nella struttura sanitaria. Il tasso di occupazione dei reparti normali è leggermente aumentato, ha dichiarato Dajan Roman, responsabile della comunicazione dell’Ospedale cantonale dei Grigioni, all’agenzia Keystone-ATS. Per ora il reparto di terapia intensiva è tranquillo.

L’obbligo in alcuni nosocomi zurighesi

Anche diversi ospedali del canton Zurigo hanno adottato la stessa politica. È il caso ad esempio di quello di Winterthur (KSW), dove tutti i pazienti, i visitatori e il personale sono nuovamente tenuti a indossare le mascherine. Lo stesso vale per l’Ospedale Universitario di Zurigo (USZ) e l’Ospedale Limmattal. Invece, stando alle informazioni riportate sui rispettivi siti web, attualmente non vi è alcun obbligo presso l’Ospedale della città di Zurigo e l’Ospedale pediatrico.