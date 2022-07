Torna il tradizionale brunch del Primo Agosto

Gli interessati possono prenotarsi fino al 30 luglio per la sostanziosa colazione-pranzo contadina, che potrà essere consumata il giorno della festa nazionale. Adulti e bambini avranno l’occasione di gustare prelibatezze fatte in casa come la treccia, il pane, il formaggio, il mosto, i rösti con l’uovo al tegamino o un dolce alla ciliegia appena sfornato, indica in una nota odierna l’USC. Maggiori informazioni e indirizzi delle fattorie sul sito brunch.ch.