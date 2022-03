“Togliere l’IVA dalle tasse sui carburanti”

La politica continua ad essere preoccupata per l’aumento del prezzo della benzina. Per questo oggi il Consiglio nazionale ha approvato (105 voti contro 84 e 4 astenuti) una iniziativa parlamentare di Franz Grüter (UDC/LU) per togliere l’IVA dalle tasse ed imposte sui carburanti.

“Una tassa sulla tassa”

L’imposta sul valore aggiunto è attualmente riscossa sul prezzo intero dei carburanti e quindi anche sulle diverse tasse e supplementi che lo compongono. Insomma, “si paga una tassa sulla tassa”, ha denunciato il lucernese. “Le minori entrate per lo Stato saranno compensate dallo sgravio per i cittadini e dunque da un maggiore potere d’acquisto”, ha aggiunto Céline Amaudruz (UDC/GE). L’IVA, in quanto imposta generale sul consumo, è dovuta sull’intero importo necessario per acquistare un bene di consumo. La composizione del prezzo non è perciò rilevante, ha replicato Kilian Baumann (Verdi/BE).