Testa nel bosco, 15 anni per la 55enne

Il tribunale distrettuale di Kreuzlingen (TG) ha condannato oggi una 55enne a 15 anni di reclusione per omicidio intenzionale e perturbamento della pace dei morti. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver ucciso nel 2020 a Bottighofen (TG) una 63enne con un colpo d'arma da fuoco, per poi farne a pezzi il corpo.

15 anni più espulsione

La 55enne, nata in Ucraina e con passaporto del Liechtenstein, è anche stata condannata a 15 anni di espulsione dal paese. Il verdetto non è ancora passato in giudicato.