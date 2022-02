Test PCR gratuiti se in contatto con positivi

Diagnosi importante per persone a rischio e sanitari

Con la revoca della quarantena dei contatti, il governo aveva deciso di non accollarsi i costi dei test PCR delle persone che hanno avuto un contatto stretto con una persona contagiata. Tuttavia, per determinate persone resta importante sottoporsi al test anche dopo la revoca della quarantena dei contatti. In base alla strategia dell’UFSP, una diagnosi rapida è molto importante per le persone particolarmente a rischio, ad esempio per quelle che seguono una chemioterapia. Anche per molte case per anziani e di cura e per gli ospedali è inoltre essenziale che persone entrate in contatto con un caso confermato possano continuare a lavorare, ma abbiano la possibilità di sottoporsi a test individuali.