Terrorismo, “la Svizzera deve usare i dati dei passeggeri”

PNR non vengono utilizzati

Al momento della prenotazione di un volo, le compagnie aeree raccolgono, anche in Svizzera, le informazioni relative al singolo passeggero all’interno di un set di dati (il cosiddetto Passenger Name Record, in breve PNR) che comprendono indicazioni quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, di carta di credito o di PayPal. Attualmente 62 Paesi nel mondo usano questo strumento per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo, indica una nota governativa odierna. Per tutti i voli verso un Paese che utilizza il PNR (ad esempio l’Ue, gli Stati Uniti o il Canada), le compagnie aeree sono tenute oggi a trasmettere alle autorità locali i dati relativi ai loro passeggeri. La Svizzera, dal canto suo, attualmente non può utilizzare attualmente i dati PNR perché non dispone di una pertinente base giuridica. Questo è ciò che il Consiglio federale vuole cambiare, poiché c’è il rischio che persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica possano entrare indisturbate in Svizzera e nello spazio Schengen. La Svizzera, ricorda il comunicato, è un importante punto di snodo per il traffico aereo internazionale. Prima della pandemia, il Paese registrava oltre 58 milioni di passeggeri aerei all’anno.