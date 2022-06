Tentativo di scippo, 24enne in ospedale

Calci e percosse per commettere un furto. È successo ieri sera nel sottopassaggio della stazione di Zurigo-Hardbrücke. A rimanere vittima del tentativo di rapina è stato un 24enne svizzero, che ha riportato ferite alla parte superiore del corpo.

I fatti In base alle informazioni attualmente disponibili, diverse persone hanno iniziato a molestare il giovane, prima di derubarlo, prenderlo a calci e fuggire. A intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia cittadina di Zurigo, allertati alle 22.15 dalla Polizia ferroviaria. L’ambulanza ha trasportato il giovane in ospedale.

“Beccati”

Per due dei presunti autori la fuga è però durata poco: grazie alle informazioni ricevute, una pattuglia è stata in grado di riconoscere e arrestare due presunti autori di reato nelle vicinanze del Kreis 5 della città. A finire in manette sono stati un 18enne italiano e un 20enne thailandese. I valori rubati al 24enne sono stati ritrovati.