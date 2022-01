Tentata rapina di Le Locle, in carcere preventivo 2 sospetti

I due sospetti arrestati in Francia dopo un sequestro di persona avvenuto giovedì sera in un’azienda del settore orologiero a Le Locle (NE) sono stati incriminati e posti in carcere preventivo ieri. Lo ha reso noto la procura della giurisdizione interregionale specializzata (Jirs) di Nancy.

È stata aperta un’inchiesta per estorsione con armi in banda organizzata, tentato omicidio di un pubblico ufficiale e altri reati violenti, ha precisato il Jirs in una nota. I due sospetti avevano tentato di rapinare il contenuto di diverse casseforti dell’azienda Calçada, dopo aver preso in ostaggio quattro persone. Si era però attivato un allarme silenzioso, lanciando un’operazione di polizia.