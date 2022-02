Tempi duri per gli uomini del PS

Uomini in difficoltà nel Partito socialista svizzero (PS), confrontati con elettori ed elettrici che sempre più spesso li stralciano dalle liste per dare la loro preferenza ai candidati donna: in base a un calcolo della NZZ am Sonntag nelle ultime 12 elezioni cantonali la formazione un tempo molto vicina ai lavoratori ha perso 31 seggi, di cui 30 occupati da uomini. Nel recente rinnovo del consiglio comunale hanno mancato la rielezione sei uomini.