Tassa sui biglietti aerei: gli svizzeri sono favorevoli

Scettici i giovani Nel caso diventasse effettivamente realtà, il 42% dei mille interpellati dall'istituto GfS Zürich approverebbe un balzello di 30 franchi per i voli a corto raggio e di 120 franchi per quelli sulle lunghe distanze, mentre il 50% sarebbe d'accordo con imposizioni ancora più elevate. Dal rilevamento demoscopico emergono differenze in base all'età: i giovani sono più scettici e tendono ad approvare tasse più basse.

Favorire progetti per il clima?

Il 75% del campione vorrebbe che gli introiti andassero a confluire in progetti svizzeri di protezione del clima. Un altro 55% sarebbe anche favorevole all'utilizzo dei fondi per sostenere il trasporto ferroviario internazionale. Una tassa sui biglietti aerei faceva parte della legge sulla CO2 respinta dal popolo svizzero nel giugno 2021. Il parlamento ha successivamente detto no a diverse iniziative parlamentari sul tema. In marzo il Consiglio nazionale ha chiesto al Consiglio federale un rapporto su come sia possibile volare a emissioni zero di CO2 entro il 2050: l'introduzione di un’imposta sui biglietti o di un tributo internazionale sul cherosene non sono però più in primo piano.