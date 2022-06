Tamedia-Paulsen: trovato accordo

Il gruppo mediatico Tamedia e il miliardario svedese Frederik Paulsen, residente a Losanna, hanno risolto una controversia legale in merito a servizi giornalistici, riguardanti in particolare viaggi in Russia in compagnia di politici. Le parti hanno raggiunto un accordo durante il procedimento di appello in corso al Tribunale cantonale di Zurigo, hanno annunciato oggi all'unisono.