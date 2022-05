Swisscom, panne dei servizi Internet

Se ieri sera avete avuto problemi con la connessione internet, consolatevi: non siete i soli. I servizi Internet di Swisscom hanno infatti dovuto fare i conti con una panne. L'interruzione è durata circa una mezz’ora, ha indicato l'operatore di telecomunicazioni. L'arresto è stato dovuto a lavori di manutenzione, ma i numeri di emergenza non sono stati interessati

Partita interrotta

Numerosi telespettatori, che stavano guardando la semifinale di Champions League tra Villareal e Liverpool, hanno espresso il loro malumore sui social per l’inconveniente. Bluewin-TV, invece, ha funzionato correttamente per la maggior parte degli abbonati. Solo alcuni hanno subito un'interruzione del sistema, ha detto Swisscom. Non è dato sapere quanti clienti siano stati toccati dall'interruzione dei servizi Internet. L'inizio dei disagi sulla rete fissa e mobile è avvenuto alle 22.23 e tutto è tornato alla normalità alle 22.53.